İSG Düzenlemesi: Küçük İş Yerleri İçin Yeni Kolaylıklar

Ekonomi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürürlüğe koyulması planlanan düzenleme ile 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerleri, iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirme yerine iş sağlığı ve güvenliği (İSG) görevini üstlenebilecek.

Geçmiş yıllarda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri, Anadolu Üniversitesi'nden eğitim alarak kendi iş yerlerinde İSG hizmetlerini yürütebiliyordu. Edinilen bilgilere göre yeni düzenleme ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmayla 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıftaki iş yerlerinin işverenleri veya işveren vekilleri, Anadolu Üniversitesi'nden eğitim alarak kendi iş yerlerinde İSG hizmetlerini üstlenebilecek. Yıl sonunda yürürlüğe girmesi planlanan ve çoğunlukla esnafları ilgilendiren düzenlemeyle iş yerlerinin İSG hizmetlerini kendilerinin üstlenebilmeleri için almaları gereken eğitimlerin daha kolay ve ulaşılabilir olmasına yönelik çalışmalar da Bakanlık tarafından sürdürülüyor.

Bununla birlikte 10'dan az çalışanı olan ve az tehlikeli iş yerleri için bu kolaylığa ilave olarak daha toplu bir çözüm için de çalışılıyor. Bu çerçevede çalışan eğitimleri, sağlık gözetimleri, işveren vekili eğitimleri gibi birçok konuda da hem dijitalleşme hem de standartlaşmayı sağlayacak adımların atılması hedefleniyor. - ANKARA