Işıkhan Eylül'de işsizliğin yüzde 8,4 olduğunu, 41 aydır tek hanede kaldığını söyledi - Son Dakika
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Işıkhan Eylül'de işsizliğin yüzde 8,4 olduğunu, 41 aydır tek hanede kaldığını söyledi

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Bakan Işıkhan, Eylül'de işsizlik oranının aylık bazda artmasına rağmen geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olduğunu açıkladı. İşsizlik 41 aydır tek hanede seyrederken istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3 oldu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor" dedi.

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından Eylül ayı istihdam verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eylül ayından işsizlik oranlarının aylık bazda artmasına rağmen geçen yılın aynı ayına göre azaldığını ifade eden Işıkhan, "Bu yılın Eylül ayında işsizlik oranı aylık bazda artmasına rağmen, geçen yılın aynı ayına göre 0,1 puan azalarak yüzde 8,4 olarak gerçekleşti. İşsizlik oranı 41 aydır tek haneli seviyelerde seyrini devam ettiriyor. Aynı dönemde; istihdam sayısı 32 milyon 445 bin kişi, istihdam oranı yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İşgücü sayısı 35 milyon 412 bin kişiye, işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,7'ye ulaştı. Emek ve insan odaklı politikalarımızı merkeze alarak eğitim-istihdam bağlantısını artıran, beceri süreçlerini güçlendiren, dijital ve yeni nesil teknolojilerde yaşanan değişimlere de uygun politikalarımızı sürdüreceğiz. Ülkemizin çalışma hayatını şekillendirecek birçok hamlemizi ekonomi yönetimimiz ve sosyal paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: İHA
PolitikaEkonomiEylülSon Dakika

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