İŞKUR Gençlik Programı 1 Yaşında

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'ndan 1 yılda 211 bin 563 gencin faydalandığını açıkladı.

Bakan Işıkhan, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İŞKUR Gençlik 1 yaşında. Mesleki deneyim ve gelir elde etmek isteyen üniversite okuyan genç kardeşlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiğimiz İŞKUR Gençlik'te 1 seneyi geride bıraktık. 926 bin 427 başvuru aldık, 211 bin 563 gencimiz programdan faydalandı, 24 milyar 500 milyon TL ödenek tahsis ettik, 127 üniversite ile iş birliği yaptık. Gençlerimize inanıyoruz; üreten, çalışan, hayalleri olan gençlerimizin yanındayız" dedi.