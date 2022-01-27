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İslahiye Biberi Gaziantep adına tescillendi - Son Dakika

İslahiye Biberi Gaziantep adına tescillendi

27.01.2022 11:59
İslahiye Biberi Gaziantep adına tescillendi

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İslahiye Biberinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 17'ye çıkardı.

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), İslahiye Biberinin Coğrafi İşaret Tescil Belgesini alarak, bu alandaki tescilli ürün sayısını 17'ye çıkardı.

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yaptığı açıklamada, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün adı Bülteninin 117. sayısında İslahiye Biberinin Gaziantep adına tescil edildiğini bildirdi.

İslahiye biberinin işlenmiş ve işlenmemiş, meyve ve sebzeler ürün grubunda 'Menşe Adı' ile tescil edildiğini kaydeden Akıncı, "Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde yüksek miktarda üretimi yapılan İslahiye Biberi, borsamız tarafından Gaziantep adına coğrafi işaret tescil belgesini aldığımız 17'nci geleneksel ürünümüz oldu. UNESCO Gastronomi kenti Gazi şehrimizin İslahiye Biberi ile bu alandaki toplam tescilli ürün sayısı 74'e yükseldi. Gaziantep Ticaret Borsası olarak İslahiye Biberinin tescil edilmesine yönelik Türk Patent ve Marka Kurumu nezdindeki çalışmalarımıza 2018 yılında başlamıştık. Bu süre zarfında İslahiye biberinin yöremize ait bir ürün olduğunu üretim metotları, coğrafi sınırları ve ayırt edici özellikleriyle birlikte ortaya koyduk ve İslahiye Biberinin şehrimizin bir değeri olarak tescil altına alınmasını sağladık" dedi.

"İslahiye biberi geleneksel yemeklerin vazgeçilmezi"

Gaziantep'in çok zengin ve köklü bir mutfak kültürüne ev sahipliği yaptığını vurgulayan Akıncı, İslahiye Biberi'nin de bu eşsiz lezzet kervanının içerisinde çok özel ve ayrı bir yeri bulunduğunu ifade etti.

Akıncı, yurt içi ve yurt dışında beğeni ile tüketilen ve önemli bir ticaret potansiyeline sahip olan İslahiye Biberinin, Gaziantep'in yemeklerinde taze, kurutmalık, toz ve pul biber olarak çok amaçlı kullanıldığını söyledi.

"Gaziantep coğrafi işarette liderlik ediyor"

Türkiye'nin ilk UNESCO gastronomi kenti olma unvanını elinde bulunduran Gaziantep'in, coğrafi işaret tescil çalışmalarında da Türkiye'ye önderlik ettiğini belirten Akıncı, Gaziantep adına şu ana kadar 74 ürünün coğrafi işaret tescil belgesinin alındığını, 38 ürünün tescili için ise Türk Patent ve Marka Kurumuna gerekli başvuruların yapıldığını dile getirdi.

Gaziantep Ticaret Borsasının, bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescil belgesi alan borsa olduğunu aktaran Akıncı, " Birçok kadim medeniyetin ortak kültürel mirasına ev sahipliği yapan Gazi şehrimizin geleneksel lezzetlerini coğrafi işaretle koruma altına almaya çalışıyoruz. Bunu şehrimiz adına kendimize bir görev olarak addediyoruz. Bu lezzetlerimizi tescilleyerek hem asıllarına en uygun şekilde geleceğe taşımayı hem de bu ürünlere ticari katma değer sağlamayı hedefliyoruz. Şu ana kadar Gazi şehrimizin 17 ürününü coğrafi işaretle tescilledik, bunun yanı sıra 8 ürünümüz için de başvuruda bulunduk. Bunun yanı sıra tescil çalışmalarımızı Avrupa Birliği nezdinde de sürdürüyoruz. Gaziantep'in en özel markalarından Antep Fıstık Ezmesinin Avrupa Birliği tescilini almak için başvurularımızı yaptık, en kısa süre içerisinde olumlu sonuç almayı hedefliyoruz. AB tescilini alınca bu ürünümüzü sadece yurt içinde değil tüm dünyada bir Gaziantep lezzeti olarak tanıtma imkanı elde etmiş olacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP

İslahiye Biberi Gaziantep adına tescillendi
İslahiye Biberi Gaziantep adına tescillendi

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Gaziantep, Türkiye, Türk, Gazi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İslahiye Biberi Gaziantep adına tescillendi - Son Dakika Ekonomi


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