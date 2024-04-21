İslahiye'de Bezelye Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İslahiye'de Bezelye Hasadı Başladı

İslahiye\'de Bezelye Hasadı Başladı

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları sonucunda 10 bin dönümde ekilen bezelyenin hasadının gerçekleştirildiğini açıkladı. İlçede dönüm başına 1000 ila 1200 kilogram rekolte bekleniyor. Bezelye üretimi alanı ise 2022'de 3 bin dönümken bu yıl 10 bin dönüme ulaştı. Ürünler Türkiye'nin birçok vilayetine tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor.

21.04.2024 13:38
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bezelye hasadına başlandı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün, ürün çeşitliliğinin artırılması ve alternatif ürünlerin ekilişini teşvik amacıyla yaptığı çalışmalar sonrası ilçenin kırsal mahallelerinde 10 bin dönümde ekilen bezelyenin hasadının gerçekleştirildiğini söyledi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, ilçede dönüm başına 1000 ila 1200 kilogram rekolte bekleniyor.

İlçede bezelye üretimi yapılan alan 2022'de 3 bin dönümken 2023'te 6 bine bu yıl ise 10 bin dönüme ulaştı.

Yukarıbilenler Mahallesi'nde 300 dönüm alanda bezelye üretimi yapan Süleyman Yılmaz, ürünün kilogramının tüccara 10 liradan satıldığını belirtti.

Bezelyenin, sofralık yemeklik, konserve ve dondurulmuş olarak satışa sunulduğunu ifade eden Yılmaz, "Ürünlerimiz başta, Adana, Mersin, Ankara, İstanbul, İzmir olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetine tüccarlar aracılığıyla gönderiliyor." dedi.

Şanlıurfa'dan gelen, mevsimlik işçilere çavuşluk yapan Kazım Doğan da bezelyenin toplamasının diğer ürünlere göre daha kolay olduğunu, kilogramını 5 liradan topladıklarını, günde bir işçinin ürün kalitesine göre 100 ila 150 kilogram ürün toplayabildiğini kaydetti.

Tarım işçisi Mezine Doğan, maddi durumları iyi olmadığı için mevsimlik işçi olarak Şanlıurfa'dan ailesiyle İslahiye'ye geldiklerini dile getirdi.

Lise öğrencisi olduğunu söyleyen ve okul tatil olmadan çalışmak için bölgeye geldiklerini aktaran Doğan, "Bizlere destek sağlanırsa okuluma devam ederek mezun olup, kendi memleketimde öğretmen olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İslahiye'de Bezelye Hasadı Başladı - Son Dakika

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