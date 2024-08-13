İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi, Arabuluculuk Kurallarını Belirledi

Ekonomi

İslam İşbirliği Teşkilatı Tahkim Merkezi (OIC-AC), uluslararası uyuşmazlıkların çözümünde etkin dönüşüm sağlayacak arabuluculuk kurallarını tespit etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan yazılı açıklamaya göre, OIC-AC Yönetim Kurulu Toplantısı, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında İkiz Kuleler'de yapıldı.

Toplantıda, yatırımcı-devlet uyuşmazlıkları ile ticari uyuşmazlıkların çözümünde etkin dönüşüm sağlayacak arabuluculuk kuralları belirlendi.

Kurallar, uluslararası uyuşmazlıklara çözüm geliştirilmesinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kabul edilen kurallarla, OIC-AC küresel arabuluculuk uygulamaları için yeni bir standart belirlemiş oldu. Böylece, hükümlerle uzlaşma anlaşmalarının sınır ötesi uygulanabilirliği artarken, daha fazla sayıda tarafın arabuluculuğa teşvik edilmesi bekleniyor.

Yeni kuralların, mevcut tahkim kurallarını tamamlaması ve uluslararası uyuşmazlıkların çözümü için tutarlı ve etkili bir sistem oluşturması öngörülüyor.