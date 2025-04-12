Manisa'nın Salihli ilçesindeki S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nde mevcut başkan İslam Korkusuz, yeniden seçilerek güven tazeledi.

Salihli'de 301 üyesi bulunan Salihli S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurulunu hizmet binasında gerçekleştirdi. Divan başkanlığını Rıfat Baldan'ın yaptığı genel kurulda, seçime tek liste ile katılan mevcut başkan İslam Korkusuz yeniden başkan seçildi. 3. kez kooperatif başkanı seçilen İslam Korkusuz, kongreye katılan ortaklara teşekkür etti. Kooperatif üyelerine en iyi hizmeti sunmak adına birlik ve beraberlik içinde aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini belirten Korkusuz, "Borçla devraldığımızı kooperatifimizi, yönetim, denetim ve üyelerimizin desteği ile üst noktalara taşıdık. Benzinliğin ardından, modern hizmet binamızı kooperatifimize kazandırdık. Üyelerimize, esnafımıza ve Salihli'mize hayırlı olsun" dedi. Korkusuz, kooperatife yeni projeler kazandırmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

İslam Korkusuz başkanlığındaki Salihli S.S. Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi'nin yeni yönetimi Mehmet Arslan, Ali Akman, Halil Bulanık ve Uğur Karakaş'tan oluşurken, denetim kurulu ise Tugay Yılmaz ve Mehmet Akça'dan oluştu. - MANİSA