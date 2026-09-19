İşlenmeyen tarım arazileri için sezonluk kiralama ilan süreci 1 Eylül'de başladı - Son Dakika
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İşlenmeyen tarım arazileri için sezonluk kiralama ilan süreci 1 Eylül'de başladı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, üst üste iki yıl işlenmeyen tarım arazilerini kira bedelini maliklerine ödeyerek sezonluk kiraya veriyor. 2026 üretim yılı için tespitler tamamlandı, 1 Eylül'de başlayan ilan süreci sürüyor; kiralamak isteyenler il müdürlüklerine başvurabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk kiralanmasına yönelik 1 Eylül'de başlayan ilan süreci devam ediyor.

Bakanlığın, işlenmeyen tarım arazilerinin kiralanmasına dair çalışmaları sürüyor.

Uygulamayla, işlenmeyen tarım arazilerinin yeniden tarımsal üretime kazandırılması ve bu arazilerin üretim potansiyelinin değerlendirilmesi hedefleniyor.

Kiralama yoluyla üretime kazandırılan arazilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydedilerek tarımsal üretim planlaması kapsamında değerlendirilmesiyle, gıda arz güvenliğinin güçlendirilmesine katkı sağlanması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 1 Eylül'de başlayan süreç kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci devam ediyor.

AA muhabiri, işlenmeyen tarım arazilerinin sezonluk olarak tarımsal amaçlı kiraya verilmesine ilişkin merak edilen 5 soruyu ve bunların yanıtlarını derledi. Bu sorular ve cevapları şöyle:

1- Üst üste kaç yıl işlenmeyen tarım arazileri kiralama kapsamında değerlendiriliyor?

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile İşlenmeyen Tarım Arazilerinin Tarımsal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında, farklı gerekçelerle üst üste iki yıl süreyle işlenmeyen tarım arazileri, kira bedelleri maliklerine ödenerek tarımsal üretimde kullanılmak üzere Bakanlıkça sezonluk olarak kiraya veriliyor.

2- İşlenmeyen tarım arazilerinin tespiti ve ilan süreci nasıl ilerliyor?

2026 üretim yılı için il ve ilçe düzeyinde oluşturulan Arazi Tespit Komisyonlarınca işlenmeyen tarım arazilerine yönelik tespit çalışmaları tamamlandı. Kiralama kapsamında değerlendirilen arazilere ilişkin ilan süreci ise 1 Eylül'de başladı.

3- Kesinleşecek arazilerin kiralama işlemleri hangi kurum tarafından gerçekleştirilecek?

İlan sürecinin tamamlanmasının ve mülki amir onaylarının alınmasının ardından kesinleşecek işlenmeyen tarım arazilerinin kiralama işlemleri, gelecek kiralama talepleri doğrultusunda, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilecek.

4- Kira bedeli nasıl belirleniyor?

Kira bedeli, ilgili komisyonca belirlenen rayiç bedelden düşük olamayacak. Tarım arazilerinin rayiç kira bedelinin tespitinde emsal olarak kullanılmak üzere, kiralanacak tarım arazisi ile benzer özellikte ve aynı yerleşim yerinde bulunan en az üç kiralanmış tarım arazisi tespit edilecek.

5- Arazileri kiralamak isteyenler nasıl başvuru yapacak?

İlan edilen tarım arazilerini kiralamak isteyenler, kiralama talep formunu eksiksiz olarak doldurarak ilan süresi içerisinde ilgili il müdürlüğüne başvuru yapabilecek. Kiralama başvuruları Tarım Arazileri Değerleme ve Edindirme Bilgi Sistemi üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Kira bedeli ise arazi sahibine ödenecek.???????

Kaynak: AA
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