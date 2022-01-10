"İşletmeler enerji maliyetlerini düşürmek için karbon nötr olmayı hedeflemeli"

Global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji'nin Genel Müdürü Onur Ünlü, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işletmelerin enerji maliyetlerindeki artıştan daha az etkilenmeleri, verimliliklerini artırmaları ve iklim değişikliğiyle mücadele için karbon nötr olmayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi.

Yeni yıl ile birlikte elektriğe ve doğal gaza gelen yüksek zamların ardından başta sanayi kuruluşları olmak üzere her ölçekten işletme, enerji maliyetlerini düşürmenin yollarını aramaya başladı. Global enerji hizmet şirketi ESCON Enerji'nin Genel Müdürü Onur Ünlü, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, işletmelerin enerji maliyetlerini düşürecek adımları anlattı.

"İşletmeler 2050 yılını beklemeden karbon nötr olmayı hedeflemeli"

İşletmelerin vakit kaybetmeden karbon nötr olmayı hedeflemeleri gerektiğini aktaran Onur Ünlü, "Özellikle pandemi ile birlikte küresel ortamda yaşanan belirsizlikler, enerji maliyetlerinde ciddi bir artışa neden oluyor. Bu maliyet artışı işletmelerin kontrol edebileceği bir durum değil. Dolayısıyla işletmeler kendi yönetebilecekleri konulara odaklanmalı. Bu da karbon nötr olma hedefidir. İşletmeler hiç vakit kaybetmeden, Avrupa Birliği'nin hedef olarak belirlediği 2050 yılını beklemeden karbon ayak izlerini sıfırlamaya odaklanmalı, bu yönde taahhütlerini açıklamalıdır" dedi.

"Karbon nötr olan işletmelerin rekabetçiliği artıyor"

Karbon ayak izini düşüren işletmelerin enerji maliyetlerinin düştüğüne ve kaynaklarını daha verimli kullandıklarına dikkat çeken Ünlü, "Üretim tesislerinde ve binalarında karbon nötr olmayı hedefleyen şirketler, operasyonel iyileştirmeler ile enerji kullanımlarını azaltırken, kullandıkları enerjiyi de yenilenebilir kaynaklardan tedarik ediyorlar. Pek çok sektörde en büyük gider kalemlerinden biri olan enerji maliyetlerinin bu çalışmalar neticesinde düşürülmesi işletmelerin rekabetçiliğini ve sürdürülebilirliğini sağlarken, yeni pazarlara erişim imkanını da artırıyor" diye konuştu.

Yüksek enerji kullanımının çevreye etkilerine de değinen Ünlü şöyle devam etti: "2050 yılında karbon nötr olabilmek için önümüzdeki 28 senede harcamamız gereken enerji, eğer günümüzdeki gibi harcamaya devam edersek beş yıl sonra bitecek. Dolayısıyla yalnızca işletmelerimiz için değil gezegenimiz ve geleceğimiz için de bir an önce karbon nötr olma hedefine yönelik kararlı adımlar atmak zorundayız."

"İşletmeler bir kuruş dahi harcamadan enerji verimli hale gelebilir"

Şirket olarak geçen yıl hazırladıkları rapor ile enerji verimliliği çalışmaları yapıldığı takdirde Türk sanayisinin ortalama yüzde 30 gibi yüksek bir enerji potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyduklarını hatırlatan Ünlü, "Şirket olarak enerji verimliliği alanındaki çalışmalarımızı bir adım daha ileri taşımak üzere iş modelimizde bir dönüşüm gerçekleştirdik. Sektörde bir ilke daha imza atarak, yeni vizyonumuzu, 'işletmeleri karbon nötr hale getirmek' olarak belirledik. Bu kapsamda yurt içinde ve yurt dışında karbon nötr olmayı hedefleyen işletmelere yönelik çalışmalar gerçekleştireceğiz. Bu konu, Sınırda Karbon Düzenlemesi'nin etkisiyle işletmelerin gündeminde her geçen gün daha fazla yer tutacak. Dolayısıyla hızlı aksiyon alan işletmeler, sektörlerine öncülük ederken, yeni dünya düzeninde rekabet etmeyi sağlayacak karbon nötr yapıya çok daha hızlı ulaşacaklar" açıklamasında bulundu.

Ünlü, karbon nötr olmayı hedefleyen işletmelerin Enerji Performans Sözleşmeleri, teşvikler ve diğer destek mekanizmalarından yararlanabileceklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL