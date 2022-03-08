İşletmelere yüzde 80 maaş desteği ile dijital dönüşüm fırsatı - Son Dakika

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GIZ) ortaklığında hayata geçirilen "İstihdam için Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi" kapsamında mühendis ve teknikerlere yönelik Dijital Dönüşüm Uzmanlığı eğitimleri başladı.

Eğitimler kapsamında dijital dönüşüm alanında gençlere yönelik Temel Eğitim, Yalın Üretim Teknikleri, Üretim Süreçleri, Bakım Süreçleri, İnsan Kaynakları Süreçleri, Satın Alma Süreçleri, Pazarlama Süreçleri, Lojistik ve Tedarik Zinciri, Depo ve Stok Yönetimi, Proje Yönetimi, Dijital Dönüşüm gibi birçok konuda 480 saatlik eğitim programı uygulanıyor. Eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcıları istihdam edecek olan işletmelere 6 ay boyunca brüt asgari ücretin yüzde 80'i oranında destekte bulunulacak. Bu destekten faydalanmak isteyen işletmelerin GSOMEM ile irtibata geçmeleri gerekiyor.

"Dijital ve Yeşil Dönüşümün Desteklenmesi Projesi", Alman Federal Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Bakanlığı (BMZ) tarafından finanse edilen PEP- Ekonomik Fırsatların Desteklenmesi Programı kapsamında Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu (GİZ) ve Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında yürütülüyor. - GAZİANTEP