"İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 13 Kayseri firması yer aldı - Son Dakika
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"İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 13 Kayseri firması yer aldı

19.07.2022 11:45
"İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 13 Kayseri firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasında, 13 Kayseri firmasının yer aldığı bildirildi.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO), " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2021" araştırmasında, 13 Kayseri firmasının yer aldığı bildirildi.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, yaptığı yazılı açıklamada, listeye giren Kayseri firmalarını kutladı.

Büyüksimitci, geçen yıl açıklanan listede 12 firmanın yer aldığını anımsatarak, sayının 13'e çıktığını aktardı.

İlk 500'de olduğu gibi ikinci 500'de de listeye giren firma sayısını artırdıklarını belirten Büyüksimitci, "Tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi 'İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 13 Kayseri firması yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde 13 Kayseri firması yer aldı - Son Dakika
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