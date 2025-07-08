İSO İkinci 500'de Denizli Firmaları Öne Çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İSO İkinci 500'de Denizli Firmaları Öne Çıktı

İSO İkinci 500\'de Denizli Firmaları Öne Çıktı
08.07.2025 09:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'den 9 firma, İSO İkinci 500-2024 listesinde yer alarak başarı gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO), Mayıs ayında açıkladığı "İSO Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu-2024" araştırmasının ardından, "İSO İkinci 500" araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Listede, bu yıl Denizli'den 9 firma yer aldı. Tekstil-konfeksiyon sektörü 6 firma ile kendine yer bulurken, kablo-bakır tel 3 firma ile listede öne çıktı.

Geçtiğimiz yıl ilk 500 listesinde bulunan Menderes Tekstil, bu yıl İkinci 500 listesine ilk sıradan dahil oldu. Elsan Elektrik Gereçleri, listede bu yıl 38. sırada yer alırken, Elsan'ı 166. sıradaki Küçüker Tekstil, 167. sıradaki Uğurlular Tekstil izledi. Listede bulunan Denizli firmalarından 7'si geçen seneye göre daha üst sıralara yükseliş gösterirken, geçen sene ikinci 500 sıralamasında bulunan bir firmamız bu yıl listede yer almadı.

DSO Yönetim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "İSO İkinci 500-2024 araştırması, içinden geçmekte olduğumuz ekonomik ve finansal şartları, ihracat performanslarını, AR-GE ve teknoloji faaliyetlerine ilişkin göstergeleri açısından önemli sonuçlar ortaya koydu. 2023 yılında 11 olan firma sayımız geçen yıl 9'a düşmüştü. Bu yıl da listede 9 Denizlili firmamızın yer aldığını görüyoruz. İlk 500'deki 14 firmamızla birlikte İSO İlk 1000'de toplam firma sayımız 23 oldu. Geçtiğimiz yıl ikinci 500 listesinde bulunan bir firmamız listede yer almazken, ilk 500'de yer alan bir firmamız ikinci 500 listesine dahil oldu. Firmalarımızdan 7'si geçen seneye göre daha üst sıralarda listede kendisine yer buldu. Hepimizin malumu olduğu üzere 2024 yılı ekonomik konjonktür anlamında zor bir yıl oldu. 2025'in ilk yarısı ise hem ekonomik hem de küresel faktörlerin ve gelişmelerin etkisi altında geride kaldı. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara rağmen sanayicilerimiz üretime devam etmek, sahip olunan pazarları kaybetmemek için mücadele ediyor. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, yatırımlarıyla ekonomik büyümemize, ihracatımıza ve istihdama katkılarını sürdürerek, ikinci 500 listesinde kendisine yer bulan tüm firmalarımızı tebrik ediyorum. Önümüzdeki yıllarda listedeki firma sayımızın artmasını diliyorum." ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, denizli, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İSO İkinci 500'de Denizli Firmaları Öne Çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oğuzhan Koç’tan milyonluk yatırım Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı Oğuzhan Koç'tan milyonluk yatırım! Yeni evinin fiyatı dudak uçuklattı
Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı Kız kardeşini 14 bıçak darbesiyle öldürüp başını kesmeye çalıştı
Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye’ye geri dönüyor Eski Fenerbahçeli Attila Szalai Türkiye'ye geri dönüyor
Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti Gazeteci-yazar Hikmet Çetinkaya hayatını kaybetti
Galatasaray’da ayrılık yakın Halil Dervişoğlu’nun yeni takımı belli oldu Galatasaray'da ayrılık yakın! Halil Dervişoğlu'nun yeni takımı belli oldu
CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı CHP, tüm belediye başkanlarını Ankara'ya çağırdı
Luis Diaz pes dedirtti Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti Luis Diaz pes dedirtti! Takım arkadaşının cenazesine katılmadı, gittiği yer ile tepki çekti
Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu Abdullah Gül art arda gelen şehit haberleri sonrası sessizliğini bozdu
Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz’de Beşiktaş, Orkun Kökçü için Portekiz'de
Kırkpınar’a ’Antalya’ damgası Kırkpınar'a 'Antalya' damgası
Özel’den kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum Özel'den kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya ilk yorum

08:40
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, adliyeye sevk edildi
Gözaltındaki Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere, adliyeye sevk edildi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
22:23
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
13:58
Gabriel Sara’dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
Gabriel Sara'dan Fenerbahçe sorusuna çarpıcı bir cevap: Çok sinir bozucular
13:51
Kırkpınar’da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
Kırkpınar'da karşılaşan Ağıralioğlu ve İnce güreşe tutuştu
13:44
Jeffrey Epstein’in cezaevindeki ölümüne ilişkin görüntüler ilk kez yayınlandı
Jeffrey Epstein'in cezaevindeki ölümüne ilişkin görüntüler ilk kez yayınlandı
13:42
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor Yıllık kazançları dudak uçuklattı
Rooney ailesi ekrana damga vuruyor! Yıllık kazançları dudak uçuklattı
13:41
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
Şehit 12 askerimizin kimlikleri belli oldu
13:38
Göztepe’nin yeni transferi korkuttu Apar topar hastaneye kaldırıldı
Göztepe'nin yeni transferi korkuttu! Apar topar hastaneye kaldırıldı
13:30
Kırkpınar’ın şampiyonu Orhan Okulu yeni hedefini açıkladı
Kırkpınar'ın şampiyonu Orhan Okulu yeni hedefini açıkladı
13:27
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt’un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
3 yıldır naaşı bulunamayan Şehit Üsteğmen Melih Bozkurt'un WhatsApp mesajı yürekleri burktu
13:23
Nigel Hayes-Davis’ten veda paylaşımı
Nigel Hayes-Davis'ten veda paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 09:30:17. #7.12#
SON DAKİKA: İSO İkinci 500'de Denizli Firmaları Öne Çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.