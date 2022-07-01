İso İmalat Pmı, Haziranda 48,1'e Geriledi - Son Dakika
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İso İmalat Pmı, Haziranda 48,1'e Geriledi

01.07.2022 10:56
İso İmalat Pmı, Haziranda 48,1'e Geriledi

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre; Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziranda 48,1'e geriledi. Bu da sektördeki daralmanın düşük talebe paralel olarak devam ettiğini gösterdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) verilerine göre; Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI), haziranda 48,1'e geriledi. Bu da sektördeki daralmanın düşük talebe paralel olarak devam ettiğini gösterdi.

İSO, haziran ayına ait Türkiye İmalat PMI verilerini bugün açıkladı. Buna göre; Türkiye İmalat PMI, sektörün art arda dördüncü ayda da daraldığını gösterdi. PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

PANDEMİDEN BU YANA EN BÜYÜK DARALMA

PMI, mayısta 49,2 değerini almasının ardından haziranda 48,1'e gerileyerek 2020'nin başındaki koronavirüs salgın hastalığının çıkış döneminden bu yana en büyük daralmayı kaydetmiş oldu.

ÜRETİM VE YENİ SİPARİŞLERDE DARALMA HIZI ARTTI

Üretim ve yeni siparişler, haziran ayında, fiyat artışları ve zorlayıcı ekonomik koşullar nedeniyle talebin düşük kalmasıyla yavaşlayarak sırasıyla art arda yedinci ve dokuzuncu ayda da daraldı. Daralma hızı ise mayısa kıyasla arttı. Üretim alt endeksi, haziranda 47,3 seviyesinden 45,7'ye, yeni siparişler alt endeksi 46,7 seviyesinden 44,9'a geriledi. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi ise art arda üçüncü ayda da daralmaya devam etti. Ancak daralma hızı yavaşladı. Mayıs ayında 47,2 seviyesini gören yeni ihracat siparişleri alt endeksi haziran ayında 49,1'e çıktı.

YURT DIŞINDAN GELEN İŞLERDE AZALMA OLDU

Küresel talep ortamında görülen zorlayıcı koşullar ve fiyat artışları, yurt dışından gelen işlerin azalmasına neden oldu. İmalatçıların girdi maliyetlerinde ham madde ile enerji fiyatlarındaki artış ve kur dalgalanmalarından kaynaklanan yükseliş devam etti. Şirketler, buna karşılık satış fiyatlarını keskin şekilde artırdı. Ancak yine de Eylül 2021'den bu yana görülen en hafif artış gerçekleştirilmiş oldu.

"GELECEK AYLARIN DA ŞİRKETLER İÇİN ZORLU GEÇMESİ MUHTEMEL"

PMI verilerini değerlendiren S&P Global ekonomi direktörü Andrew Harker, "Türk imalatçılar şu anda zorlu bir piyasa ile karşı karşıya. Fiyat artışları ve talebin zayıflaması yeni siparişlerin ve üretimin yavaşlamasına yol açtı. Bu ay da istihdamın artırılması ana olumlu gelişme olurken bu alanda dahi istihdam yaratma hızı iki yılın en düşük seviyesinde kaldı. Gelecek ayların da şirketler için zorlu geçmesi muhtemel" dedi.

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Kaynak: ANKA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İso İmalat Pmı, Haziranda 48,1'e Geriledi - Son Dakika

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