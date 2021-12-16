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İspanya'da işverenleri protesto eden işçi sendikaları 2022'de maaş artışı istedi - Son Dakika

İspanya'da işverenleri protesto eden işçi sendikaları 2022'de maaş artışı istedi

16.12.2021 17:00
İspanya'da işverenleri protesto eden işçi sendikaları 2022'de maaş artışı istedi

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Birliği (UGT), toplu iş sözleşmeleri pazarlıklarının önündeki engellerinin kaldırılması ve maaşlarda artış talebiyle eylem yaptı.

İspanya'nın iki büyük işçi sendikası, İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçi Birliği (UGT), toplu iş sözleşmeleri pazarlıklarının önündeki engellerinin kaldırılması ve maaşlarda artış talebiyle eylem yaptı.

Başkent Madrid'deki İspanya İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu (CEOE) binası önünde toplanan sendika liderleri ve bir grup işçi, "Şimdi sıra maaşlarda. Daha fazla ödeyin." sloganı altında eylem düzenledi.

İşverenlere, "Önümüzdeki 2-3 yıllık dönem için yeni istihdam ve toplu iş müzakereleri için masaya oturun." çağrısı yapan sendika liderleri, "Maaş artışları artık kaçınılmaz olmuştur. İlk eylemi başlattık ama bunun çok daha büyükleri gelecektir. Eğer yeni toplu sözleşme müzakerelerini başlatmazlarsa patronların bu kışını cehenneme çevireceğiz." ifadelerini kullandı.

Sendika liderleri, geçmiş sağ iktidar tarafından çıkartılan "İş Reformu" yasasının halihazırda iktidarda olan sol koalisyon hükümeti tarafından yıl sonundan önce değiştirileceğini hatırlatıp, 2022'de asgari ücretin 1.000 avroya çıkarılmasını talep edeceklerini duyurdu.

Diğer yandan CEOE Başkanı Antonio Garamendi ise hükümetin 28 Aralık'ta yapmayı planladığı "İş Reformu" yasasındaki değişikliği gelecek yıla bırakmasını isteyerek, asgari ücret artışı ve yeni toplu sözleşme taleplerine olumsuz yanıt verdi.

İspanya'da eylül ayında yürürlüğe giren artışla asgari ücret, 965 avroya (yılda 14 maaş) çıkarılmıştı.

Sendikalar, Valensiya ve Valladolid kentlerinde de eylem yaptı.

Sendika, İspanya, Madrid, işçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İspanya'da işverenleri protesto eden işçi sendikaları 2022'de maaş artışı istedi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: İspanya'da işverenleri protesto eden işçi sendikaları 2022'de maaş artışı istedi - Son Dakika
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