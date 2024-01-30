 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İspanya Ekonomisi 2023'te Yüzde 2,5 Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi

İspanya Ekonomisi 2023'te Yüzde 2,5 Büyüdü

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), İspanya ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı. İNE'nin verilerine göre, İspanya ekonomisinin 2023'teki yüzde 2,5'lik büyümesinin, önceki yıla kıyasla 3,3 puan (2022'de yüzde 5,8) düşük olması dikkati çekti. İspanya ekonomisindeki 2023 büyüme oranı, artan faiz oranları ortamında hane halkı tüketiminin esnekliğine ve uluslararası belirsizlikte ihracatın dayanıklılığı ile desteklenmesine bağlandı. Gayri safi yurt içi hasıladaki (GYSİH) yüzde 2,5'lik büyümeye iç talebin (tüketim ve yatırım) katkısı 1,7 puan olurken, bunun bir önceki yıla göre 1,2 puan daha düşük olduğu gözlendi. Dış talebin katkısı ise 2022'ye oranla 2,1 puan azalarak 0,8 puan oldu. Diğer yandan üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artarak 1 trilyon 462 milyar 70 milyon avro olarak gerçekleşti. İspanya Merkez Bankası ve uzman analist şirketler, 2024 yılında İspanya ekonomisinde yüzde 1,6'lık büyüme öngörüyor.

İspanya Ekonomisi 2023\'te Yüzde 2,5 Büyüdü
30.01.2024 - 13:21,
Abone Ol

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), İspanya ekonomisinin geçen yıl yüzde 2,5 büyüdüğünü açıkladı.

INE'nin verilerine göre, İspanya ekonomisinin 2023'teki yüzde 2,5'lik büyümesinin, önceki yıla kıyasla 3,3 puan (2022'de yüzde 5,8) düşük olması dikkati çekti.

İspanya ekonomisindeki 2023 büyüme oranı, artan faiz oranları ortamında hane halkı tüketiminin esnekliğine ve uluslararası belirsizlikte ihracatın dayanıklılığı ile desteklenmesine bağlandı.

Gayri safi yurt içi hasıladaki (GYSİH) yüzde 2,5'lik büyümeye iç talebin (tüketim ve yatırım) katkısı 1,7 puan olurken, bunun bir önceki yıla göre 1,2 puan daha düşük olduğu gözlendi. Dış talebin katkısı ise 2022'ye oranla 2,1 puan azalarak 0,8 puan oldu.

Diğer yandan üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, bir önceki yıla oranla yüzde 8,6 artarak 1 trilyon 462 milyar 70 milyon avro olarak gerçekleşti.

İspanya Merkez Bankası ve uzman analist şirketler, 2024 yılında İspanya ekonomisinde yüzde 1,6'lık büyüme öngörüyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

İspanya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya Ekonomisi 2023'te Yüzde 2,5 Büyüdü - Son Dakika


13:19
Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacının elenmesine neden olan matematik sorusu hatalı çıktı
12:20
AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09
Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00
Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51
Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45
Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42
Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar

Son Dakika
12:20 AK Parti Grup Başkanvekili: Can Atalay'ın Vekilliği Bu Hafta Düşürülebilir
12:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! İşte 8 başlıkta AK Parti'nin seçim beyannamesi
12:09 Savaş uçaklarının gösterisini izleyen Kuzey Kore liderinin ağzı açık kaldı
12:00 Kilise saldırganlarının gözaltına alındığı anlar kamerada
11:51 Beşiktaş'ın genç santrforu Semih Kılıçsoy, Avrupa kulüplerinin takibinde
11:45 Çıldır, Türkiye'nin En Soğuk Yerleşim Birimi Oldu
11:42 Yargıtay'dan ev sahipleriyle ilgili emsal karar
11:41 14 yaşındaki kız çocuğunu hamile bırakan şahsa 18 yıl hapis cezası
11:33 Davutoğlu'na yanıt veren Bahçeli'den çok konuşulacak çıkış: Bana başbakanlık teklif edildi
11:33 Yerel seçimlerde sandık görevlilerin alacağı ücretler belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 13:43:20. #1.11#
SON DAKİKA: İspanya Ekonomisi 2023'te Yüzde 2,5 Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement