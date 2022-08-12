İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı - Son Dakika
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İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı

12.08.2022 14:45
İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE) temmuz ayı yıllık enflasyon oranının yüzde 10,8 olduğunu açıkladı.

INE'nin verilerine göre temmuzdaki yüzde 10,8'lik enflasyon oranı, 1984'ün eylül ayından bu yana son 38 yıldaki en yüksek seviye.

İspanya'da 4 aydır yükselişte olan enflasyon son iki aydır çift haneli rakamlara ulaşarak, haziranda yüzde 10,2 olarak açıklanmıştı.

INE, temmuzda enflasyonun yükselmesindeki temel nedenleri, konut, elektrik, giyim, ayakkabı ile gıda ve alkolsüz içecek fiyatlarındaki artış olarak açıkladı.

Verilerde, elektrik, giyim ve ayakkabı fiyatlarında yüzde 23'e, alkolsüz içki ve gıdada ise yüzde 13,5'e varan artış olduğu belirtildi.

Tüketiciler derneği FACUA da yaptığı açıklamada, serbest piyasada doğal gazın kilovat saat ücretinde yüzde 95 ila yüzde 291 artış olduğunu öne sürdü.

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Kaynak: AA

İspanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İspanya'da temmuz enflasyonu son 38 yılın en yükseğine çıktı - Son Dakika
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