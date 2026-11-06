İspanya ve Hollanda, Lagarde'ın yerine ECB başkanlığı için aday bildirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İspanya ve Hollanda, Lagarde'ın yerine ECB başkanlığı için aday bildirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

ECB Başkanlığından 7 Şubat 2027 itibarıyla ayrılacak Christine Lagarde'ın yerine İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot aday gösterildi. Avro Grubu süreci 9 Kasım'da maliye bakanlarıyla ele alacak; atama için 21 ülkeden en az 16'sının desteği gerekiyor.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanlığı görevinden ayrılacak Christine Lagarde'ın yerine geçmek üzere İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot aday gösterildi.

Avro Grubu Başkanı Kiryakos Pierrakakis, ECB Başkanlığı için yapılan aday bildirimleri hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Lagarde'ın 29 Ekim'de AB Konseyi Başkanına, 7 Şubat 2027 itibarıyla görevinden ayrılacağını bildirdiği anımsatıldı.

Bunun üzerine yeni ECB Başkanının atanması için sürecin başlatıldığı belirtilen açıklamada, üye ülkelerden adayların 6 Kasım'a kadar başvurularını iletmelerinin istendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, belirlenen süre içinde İspanya'dan Pablo Hernandez de Cos ve Hollanda'dan Klaas Knot için adaylık bildirimi yapıldığı, Avro Grubunun 9 Kasım'daki toplantısında sürecin maliye bakanları tarafından ele alınacağı bildirildi.

ECB Başkanı dahil bankanın yönetim kurulu üyeleri, AB Konseyinin tavsiyesi üzerine AB liderleri tarafından atanıyor.

Tavsiye kararının alınabilmesi için Avro Bölgesi'ndeki 21 ülkeden en az 16'sının desteği gerekiyor. Bu ülkelerin aynı zamanda Avro Bölgesi nüfusunun en az yüzde 65'ini temsil etmesi şartı aranıyor.

AB liderlerinin nihai kararından önce ECB ve Avrupa Parlamentosunun görüşüne başvurulacak.

ECB Başkanı Lagarde, normal şartlarda Ekim 2027 sonu itibarıyla dolacak görev süresini yaklaşık 9 ay erken sonlandırarak şubatta ayrılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA
Christine LagardeHollandaİspanyaEkonomiFinansMaliyeCOSSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 20:14:04. #.0.3#
SON DAKİKA: İspanya ve Hollanda, Lagarde'ın yerine ECB başkanlığı için aday bildirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android