Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasat sezonu mayıs ayının ortalarında başlayarak 50 gün sürmüştü. Topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl için gül çiçeği taban fiyatını 22 lira olarak belirledi. Geçen yıl 7 lira 80 kuruş olarak açıklanan gül çiçeği taban fiyatında bu yıl yüzde 282 oranında artış yapıldı.

Kaynak: İHA

Isparta, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Isparta ekonomi haberleri | Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.