Isparta ekonomi haberleri | Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Isparta ekonomi haberleri | Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı

12.10.2022 13:07
Isparta ekonomi haberleri | Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı

Isparta ekonomi haberi | Isparta'da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 22 lira olarak belirlendi.

Isparta'da gül çiçeğinin taban fiyatı kilogram başına 22 lira olarak belirlendi.

Dünya gül yağı üretiminin yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Isparta'da gül hasat sezonu mayıs ayının ortalarında başlayarak 50 gün sürmüştü. Topladıkları gülleri fabrikalara ulaştıran üreticilerin beklediği fiyat açıklandı. Gül Yağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (GÜLBİRLİK), bu yıl için gül çiçeği taban fiyatını 22 lira olarak belirledi. Geçen yıl 7 lira 80 kuruş olarak açıklanan gül çiçeği taban fiyatında bu yıl yüzde 282 oranında artış yapıldı.

GÜLBİRLİK Genel Müdürü Hasan Çelik, hasat sezonunda yaklaşık 15 bin ton gül çiçeği rekoltesi elde edildiğini belirterek, üreticilere ödemelerin gelecek haftadan itibaren yapılacağını bildirdi. - ISPARTA

YORUMLAR
500
Isparta haberi! Isparta Ticaret Borsası Isparta haberi! Isparta Ticaret Borsası Gürkan'dan çiftçiyi kalkındıracak hizmetlere önem Gürkan'dan çiftçiyi kalkındıracak hizmetlere önem Gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi Gül çiçeğinin alım fiyatı 22 lira olarak belirlendi
Kaynak: İHA

Isparta, Dünya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta ekonomi haberleri | Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:40 ABD'nin F-16 satışını sınırlandıran 2 şartı kaldırmasına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan ilk yorum: Olumlu bir gelişme
19:13 Bayern Münih, Harry Kane transferi için gemileri yaktı!
18:54 İBB Başkanı İmamoğlu gençlerin kendisine seslenişine hayran kaldı: Kurban olurum size
18:31 İranlı oyuncu Norouzi, ülkesindeki protestolara destek için giydiği hicabı çıkardı
18:18 Ahmet Şık'ın şikayeti ile ifadeye çağrılan Alperen Ocakları Genel Başkanı konuştu: Sözlerimin arkasındayım
17:52 Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıkladı! Mecidiyeköy'de yabancılara ev satacaklar
17:27 Rapçi Kanye West'ten yeni bir skandal! Ünlü spor markasının yöneticilerine yetişkin film izletti
17:21 ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışıyla ilgili aldığı karar Yunanistan'ı karıştırdı!
17:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan'da mevkidaşı Tokayev ile masa tenisi oynadı
17:11 AK Partili isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki son anketi paylaştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 19:49:20. #1.11#
SON DAKİKA: Isparta ekonomi haberleri | Isparta'da gül çiçeği taban fiyatı 22 lira olarak açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement