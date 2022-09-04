Isparta'da organik tarımın olmazsa olmazı solucan gübresi - Son Dakika
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Isparta'da organik tarımın olmazsa olmazı solucan gübresi

04.09.2022 11:43
Isparta'da organik tarımın olmazsa olmazı solucan gübresi

Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen solucanlardan çıkarılan ve organik tarımda önemli yere sahip olan gübrenin kilosu 3 ile 6 liradan satılıyor.

Isparta'nın Deregümü köyünde üretilen solucanlardan çıkarılan ve organik tarımda önemli yere sahip olan gübrenin kilosu 3 ile 6 liradan satılıyor. Köyde gelecek yıl 6 aylık sezonda 200 ton gübre çıkarılması hedefleniyor.

Domates, karanfil, üzüm üretimiyle tarımda öne çıkan Deregümü köyünde solucan gübresi üretimiyle organik tarıma büyük destek sağlanıyor. Köyde yaklaşık 6 yıldır organik solucan gübresi üreten girişimci, Yalçın Hanoğlu (46) " Biz burada kırmızı Kaliforniya solucanının dokuz ırkından biri olan Eisenia Foetida solucanından organik gübre elde ediyoruz. Bu gübreyi tarımın tamamında bitki beslemede ve dikiminde kullanıyoruz. Kendi bölgemizde özellikle domates ve karanfil dikiminde kullanıyoruz. Sezonuna göre yaz ve kış sezonu olarak iki dönem satışı oluyor. Yaz sezonunda özellikle fideciler domates ve karanfil dikiminde 25 kilogramlık gübreyi 400 fidede kullanabiliyor. Bu şekilde kullanımında sektörde maliyeti oldukça düşüren bir ürün" dedi.

"Yılda sekiz kat getirisi olan bir hayvan"

Solucan gübresinin organik tarımda önemli bir yere sahip olduğunu dile getiren üretici Hanoğlu "üretime başladığınız andan itibaren yatırımınızı üç ayda 1-2 kat artırmak suretiyle toplamda sekiz kat artış sağlayabiliyorsunuz. Tek 6 metrelik bir havuzla başladığım tesisimde şu anda 40'a yakın havuzum var ve çoğalımı yıldan yıla artıyor. Size hiçbir şekilde sorun çıkartmayan 4-5 milyonun üzerinde solucanımız var ve bize aralıksız üretim yapıyorlar" dedi. Ürünün kullanılması halinde altı aylık sezonda tüm toprak beslemesini sağlayabildiklerini dile getiren üretici "fidan dikimlerinde fidanın kökten alması gereken besinlerin hepsini sağlayabiliyoruz. Güçlü kök her zaman güçlü meyve demektir. O yüzden bu gücü kazanmak için organik tarımda solucan gübresi olmazsa olmazlardandır" diye belirtti.

Kilosu 3 ile 6 TL arasında satılan solucan gübresi tarım sektöründe çiftçilere ciddi oranda kar sağlıyor.

Solucanların beslemesini yüzde yetmiş oranında idrarından arındırılmış büyükbaş hayvan dışkısı yüzde otuz oranında organik maddelerle sağladığını belirten üretici "özellikle hayvan dışkısını alacağımız zaman elektrik üretiminde kullanılan aynı zamanda seksen derecenin üzerine çıkmış olan elektrik üretim tesislerinden alınan gübrelerle sağlıyoruz. Doğal olarak bir hayvan dışkısının solucan maması olarak kullanılması ve üzerine tekrar doğaya dönüştürülmesi inanılmaz bir olay" dedi.

"Köyümüzden 200 ton solucan gübresi elde etmeyi hedefliyoruz"

Solucan gübresinin köye katkılarından bahseden Deregümü muhtarı Ali Toprakçı "bilindiği üzere Deregümü köyü tarımda öne çıkıyor. Karanfil, üzüm, domates ve bağcılığın yanı sıra artık köyümüzde solucan gübresi tesisleri çoğalmaya başlamıştır. Köyümüzde sekiz adet solucan gübresi üretim çiftliğimiz bulunmaktadır. Geçen yıl 100 ton civarında ürettiğimiz gübreyi bu yıl, 160 ton civarında üretiyoruz bu her geçen yıl artmaktadır. Solucan gübresi başka bölgelerde anılırken şimdi sadece Deregümü köyünde anılır oldu bu da bizleri çok mutlu ediyor. Solucan gübresini domates ve karanfilde kullanıyoruz bizlere maddi açıdan bir girdi sağlarken aynı zamanda kaliteli ürünler ortaya çıkarıyoruz. Gelecek yıl köyümüzden 200 ton solucan gübresi elde etmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - ISPARTA

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Kaynak: İHA

Kaliforniya, Isparta, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Isparta'da organik tarımın olmazsa olmazı solucan gübresi - Son Dakika

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