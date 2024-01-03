 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ispartalı genç girişimci, tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ispartalı genç girişimci, tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan Mehmet Akif Akıncı, kasabada kurduğu 600 metrekarelik tesiste istiridye mantarı yetiştirerek pazarlıyor. Yıllık 20 ton mantar üreten genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı hedefliyor.

Ispartalı genç girişimci, tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor
03.01.2024 - 12:21,
Abone Ol

Ispartalı genç girişimci, köyüne kurduğu 600 metrekarelik serada tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor.

Isparta'nın Eğirdir ilçesine bağlı Sarıidris kasabasında yaşayan Mehmet Akif Akıncı, kasabada kurduğu 600 metrekarelik tesiste istiridye mantarı yetiştirerek pazarlıyor. İlkbahar, sonbahar ve kış mevsimlerinde üretim yapan genç girişimci yıllık 20 ton mantar üretiyor. Kurduğu küçük tesislerde tek başına çalışarak mantarın üretim aşamasından ihracatına kadar özenle çalışan Mehmet Akif Akıncı, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı amaçlıyor. 2016 yılında 5 tane çadırla üretime başladığını söyleyen Akıncı, "Pamuk atıklarından üretimi kendim yapıyorum. Sarıidris kasabasında kültür mantarının yanında çeşitlilik olsun diye istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriyorum. Ürettiğimiz ürünleri İstanbul ve Isparta'daki pazarlara gönderiyorum" dedi.

Ürettiği mantarların kilogramını 70-80 TL arasında satan genç girişimci, kuracağı yeni seralarla üretimini artırmayı hedefliyor. - ISPARTA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sarıidris, İstanbul, Isparta, Akif, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ispartalı genç girişimci, tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika


12:54
Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19
'Hanginize sıkayım?' diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04
Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02
90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59
Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48
Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38
Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi

Son Dakika
12:54 Sahibinden.com'a erişim sağlanamıyor! Şirketten ilk açıklama geldi
12:19 "Hanginize sıkayım?" diye sordu, sonrası felaket! 17 yaşındaki genç kız ölümle pençeleşiyor
12:04 Fenerbahçe'de devre arasında 5 isimle yollar ayrılıyor
12:02 90 saat enkazda kalmıştı! Derya Balta'nın tedavisini üstlendiği 10 yaşındaki depremzede yürümeye başladı
11:59 Fatih Terim ve Seçil Erzan arasındaki yazışmalar ortaya çıktı
11:53 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan zam oranlarına ilk yorum
11:48 Kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engellik aylıkları arttı! İşte yeni ücretler
11:38 Enflasyon rakamlarını gören Armağan Çağlayan'dan bomba yorum: İbo Show'a uygulanan filtre gibi
11:36 Fatih Terim Panathinaikos'ta ilk sınavına çıkıyor
11:15 Galatasaray'da neler oluyor? Yıldız futbolcu da takıma ihtar çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 13:15:43. #1.11#
SON DAKİKA: Ispartalı genç girişimci, tek başına çalışarak yıllık 20 ton istiridye mantarı üretiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement