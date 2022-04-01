İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanı: Bae ile Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerini Tamamladık - Son Dakika

KUDÜS, 1 Nisan (Xinhua) — Sosyal medya hesaplarında paylaştığı mesajda, "İsrail ile BAE arasında tam ve kapsamlı bir Serbest Ticaret Anlaşması'nın imzalanmasına yönelik müzakereleri tamamlamak gurur verici" ifadesini kullanan Barbivai, bunun, İsrail'in bir Arap ülkesiyle yaptığı türünün ilk örneği olarak önemli bir anlaşma olduğunu vurguladı.

Barbivai'ye göre, düzenleme, gümrük, hizmetler, devlet ihaleleri, e-ticaret ve fikri mülkiyet haklarının korunması konularını içeren yeni anlaşma ayrıca, iki ülke arasında ticareti yapılan ürünlerin yüzde 95'inin gümrükten muaf olmasını öngörüyor.

2020 yılında diplomatik ilişkileri başlatan İsrail ve BAE, 2021 yılı sonlarında ise Serbest Ticaret Anlaşması ile ilgili müzakerelere başlamıştı. İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı'na göre, BAE ile İsrail arasındaki ticaret, 2021'de 880 milyon ABD dolarını aşmış durumda.