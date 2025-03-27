İşsizlik Oranı 13 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik Oranı 13 Yılın En Düşük Seviyesinde

İşsizlik Oranı 13 Yılın En Düşük Seviyesinde

2025 Şubat'ta işsizlik oranı %8,2’ye gerileyerek son 13 yılın en düşük seviyesini gördü.

27.03.2025 14:13
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, şubat ayı işsizlik verilerine ilişkin, "2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek, 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan şubat ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin açıklamalarda bulundu. İşsizlik oranının son 13 ayın en düşük seviyesinde olduğunu kaydeden Bolat, "İşsiz sayısı 9,5 yıl sonra ilk kez 3 milyonun altına gerileyerek, 2 milyon 886 bin kişi olarak gerçekleşti. Erkeklerde işsizlik oranı yüzde 6,7 olarak tarihsel olarak düşük seviyelerine yakın seyrederken, kadınlarda işsizlik oranı yüzde 11 ile yaklaşık 12 yılın (2013 Haziran: yüzde 10,8) en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir" açıklamasında bulundu.

"Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti"

Mal ve hizmetler ihracatındaki artışın istihdamı koruduğunu ve işsizliği azalttığını belirten Bolat, "TÜİK tarafından açıklanan iş gücü istatistiklerine göre 2025 yılı Şubat ayında işsizlik oranı yüzde 8,2 ile yaklaşık son 13 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşti. 2024 yılı genelinde genç nüfusta işsizlik oranı ortalama yüzde 16,2 ile son 12 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmişti. 2025 yılı Şubat ayında ise yüzde 15 seviyesinde kaydedilmiştir. İstihdam edilenlerin sayısı 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 149 bin azalarak, 32 milyon 314 bin kişi olmuştur. İstihdam oranı 0,3 puan azalışla yüzde 48,8 olmuştur" ifadelerine yer verdi.

"Ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz"

İhracata yönelik Ticaret Bakanlığı'nın uyguladığı destek ve güçlü ticaret diplomasisi faaliyetlerinde ihracat performansının sanayi üretimini ve istihdamı destekleyen bir ivme oluşturduğunu ifade eden Bolat, "İthalat tarafında haksız uygulamalara müdahale edilerek yurtiçi üretim ve istihdam desteklenmektedir. Bu çerçevede inovasyona dayalı dönüşümlerle üretim kapasitemizi daha da güçlendirmek ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak üzere çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak elde edilen bu performansı daha da ileri taşımak ve ekonomimizin büyüme yolundaki başarılarını artırmak için kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı 13 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika

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