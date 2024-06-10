İşsizlik Oranı Son 11 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
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Ekonomi

İşsizlik Oranı Son 11 Yılın En Düşük Seviyesinde

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye'nin işsizlik oranının son 11 yılın en düşük seviyesinde olduğunu açıkladı. İşsizlik oranının son 12 aydır düşüş gösterdiği ve istihdamın arttığı belirtilirken, gençler ve kadınların istihdam oranlarının da yükseldiği vurgulandı. Bakan Işıkhan, gelecek dönemde de istihdamı önceleyen politikaların devam edeceğini ifade etti.

10.06.2024 12:37
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ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde" dedi.

Bakan Işıkhan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı iş gücü istatistiklerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. İşsizlik oranımız son 11 yılın en düşük seviyesinde. Son 12 aydır tekli hanelerde gerçekleşen işsizlik oranı; bir önceki aya göre 0,1 puan azalış ile yüzde 8,5 seviyesinde gerçekleşti. İşsiz sayısı bir önceki aya göre 18 bin kişi, bir önceki yılın aynı ayına göre ise 484 bin kişi azaldı. İstihdamı destekleyen politikalarımızın sonuçlarını her geçen gün daha iyi şekilde görmeye devam ediyoruz. İstihdam sayımız 2024 yılı Nisan ayında; bir önceki yılın aynı ayına göre 983 bin artarak 32 milyon 618 bin kişi, istihdam oranı ise 1,1 puan artarak yüzde 49,5 oldu" ifadelerini kullandı.

Son dönemlerde tarihi zirvelere ulaşan istihdam oranlarında gençler ve kadınların daha fazla pay aldığını aktaran Işıkhan, "Kadınlarda istihdam oranı bir önceki yılın aynı ayına göre 1,2 puan artış gösterdi. İşsizlik oranı ise aynı döneme göre 2,9 puan azaldı. OVP (Orta Vadeli Program) ve 12'nci Kalkınma Planımız doğrultusunda önümüzdeki dönemde de ekonomik istikrarı ve vatandaşlarımızın kalıcı refahını sağlayan politikalar ile istihdamı önceleyen adımlar atmaya devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

Vedat Işıkhan, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Son 11 Yılın En Düşük Seviyesinde - Son Dakika

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