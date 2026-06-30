İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyirle Devam Ediyor - Son Dakika
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İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyirle Devam Ediyor

30.06.2026 12:33
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, işsizlik oranının Mayıs 2026'da %8,2 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "2026 yılı mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş, böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37'nci aya taşınmıştır." ifadesini kullandı.

Yılmaz, NSosyal hesabından, mayıs ayı iş gücü istatistiklerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Uygulanan ekonomi programı ve istihdam odaklı politikalar sayesinde işsizlik oranının tek haneli seviyesini sürdürdüğünü vurgulayan Yılmaz, "2026 yılı mayıs ayında mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre işsizlik oranı yüzde 8,2 olarak gerçekleşmiş, böylece işsizlik oranındaki tek haneli seyir 37'nci aya taşınmıştır." değerlendirmesini yaptı.

Yılmaz, gençlerde işsizlik oranının geçen yılın aynı ayına göre 0,7 puan, kadınlarda ise 1,5 puan azalarak sırasıyla yüzde 14,8 ve yüzde 10,5 seviyesinde gerçekleştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide zayıf talep koşulları, jeopolitik gerilimler ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler üretim, yatırım ve istihdam görünümü açısından risk oluşturmaya devam etmektedir. Bu zorlu konjonktürde, makroekonomik dengeleri güçlendiren politikalarımız, reel sektörün üretim kapasitesini koruyan desteklerimiz ve ihracat odaklı büyüme yaklaşımımız ile iş gücü piyasasının dayanıklılığını artırıcı aksiyonlar almaya devam ediyoruz.

Önümüzdeki dönemde gençler, kadınlar ve iş gücüne katılımda güçlük yaşayan kesimler başta olmak üzere potansiyel işgücünü istihdama kazandıracak ve istihdamın genel seviyesini artıracak politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat ekseninde yürüttüğümüz politikalarla dengeli ve sürdürülebilir büyümeyi desteklemeyi, işsizliği kalıcı biçimde azaltmayı ve vatandaşlarımızın refahını artırmayı hedefliyoruz."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İşsizlik Oranı Tek Haneli Seyirle Devam Ediyor - Son Dakika

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