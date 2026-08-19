İşsizlik Oranı Yüzde 7,9\'a Düştü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 2026 yılının ikinci çeyreğinde mevsim etkilerinden arındırılmış işsizlik oranının yüzde 7,9'a gerilediğini söyledi. Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"İstihdam çeyreklik 155 bin kişi arttı. Tarım hariç sektörlerde son bir yıldaki ortalama kayıt dışı istihdam oranı yüzde 15,7 ile tarihi ortalamanın oldukça altında seyretti. Çalışanlarımıza sosyal güvence sağlayan kayıtlı istihdamın artması kamu maliyesi açısından da önemli kazanımlar sağlıyor. Beşeri sermayeyi güçlendiren, istihdamı destekleyen ve iş gücüne katılımı artıran politikalarımızı sürdürüyoruz."