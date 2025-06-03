İstanbul Balık Çarşılarında Durgunluk

İstanbul'da balık çarşılarında bayram sessizliği

Balık tezgahlarında bayram durgunluğu

İSTANBUL - Kurban Bayramı öncesi kırmızı etin tercih edilmesi ve denizlerdeki av yasağı, balık satışlarını olumsuz etkiledi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala balık çarşılarında gözle görülür bir durgunluk yaşanıyor. Bayram nedeniyle kırmızı ete yönelimin artması ve süren av yasağı nedeniyle balık arzının düşmesi, İstanbul'daki balık tezgahlarını olumsuz etkiledi. 1 Eylül'e kadar devam edecek olan denizlerdeki av yasağı, taze ve çeşit bol balık bulmayı zorlaştırırken, mevcut stoklardaki balıklar da bayram alışverişinde tercih edilmiyor. Balıkçılar, bayram alışverişinin geleneksel olarak et ağırlıklı olması sebebiyle müşteride büyük bir azalma olduğunu ifade ediyor.

Av yasağında işlerinin düştüğünü söyleyen Balıkçı Erkan Sarıyaprak, "15 Nisan'da av yasağının başlamasıyla balığa talep de düşüyor. Balığa av zamanında olduğu kadar talep olmuyor. Bütün balıklar tezgahlarda var ama bolluk yok, çiftlik balıkları geliyor, olta balıkçılarının avladığı balıklar geliyor. En ucuz balık şuan istavrit kilosu 350 lira, en pahalı balık ise barbun balığı kilosu 2 bin 500 lira. Şuan çupra, kalkan balıklarına talep var" dedi.

Bayram nedeniyle durgunluğun artacağını da belirten Sarıyaprak, "Kurban Bayramı olduğunda bir süre insanlar ete yöneliyor. Av yasağına bir de bayram eklenince tezgahlarda durgunluk artıyor. Bir hafta daha balık tezgahlarında işler düşer" diye konuştu.