İstanbul Bilgi Üniversitesi 30. Yıl Mezuniyet Töreni - Son Dakika
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İstanbul Bilgi Üniversitesi 30. Yıl Mezuniyet Töreni

21.07.2026 11:59
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İstanbul Bilgi Üniversitesi, 2025-2026 mezuniyet törenini 30. yıl kutlamasıyla gerçekleştirdi.

İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 2025-2026 akademik yılı mezuniyet töreni santralistanbul Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, kuruluşunun 30. yılını kutlayan İstanbul Bilgi Üniversitesinde ön lisans ve lisans eğitimlerini tamamlayan 5 bini aşkın öğrenci diplomalarını aldı.

Öğrenciler, ailelerinin ve akademisyenlerin katıldığı törende mezuniyet sevinci yaşadı.

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. Ege Yazgan, öğrencilerin tarihi bir dönemde mezun olduklarını belirtti.

İstanbul Bilgi Üniversitesinin, kuruluşunun 30. yılına ulaştığını aktaran Yazgan, "Küçük bir sosyal bilimler üniversitesi olarak başladığımız yolculuğumuzda, bugün tam teşekküllü, büyük ve saygın bir üniversiteye dönüştük. Bu süreçte yalnızca büyümedik, eğitim kalitemizi ve ilkelerimizi koruyarak toplumla iç içe, ortak yaşamı ve ortak projeleri besleyen bir üniversite olmayı başardık." ifadelerini kullandı.

Yazgan, bir üniversitenin gerçek değerinin, mezunlarının değeriyle ölçüldüğünü vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hayattaki başarıları, dirayetli ve karakterli duruşlarıyla gurur duyduğumuz, BİLGİ ilkelerini özümseyerek kendilerine pusula edinmiş 75 bine yaklaşan mezunumuz bulunuyor. Bugün sizlerin de aramıza katılmasıyla BİLGİ mezunlarının sayısı 80 bine yaklaşıyor. Hepinizi sevgi ve gururla gözlerinizden öpüyor, hayatta başarılarınızın parlak, bahtınızın daima açık olmasını yürekten diliyorum."

Mezuniyet töreninde, BİLGİ Hukuk Fakültesi Mezunlar Derneği Başkanı Beritan Zorkun Arık, Sağlık Bilimleri Fakültesi mezunu Bilge Nur Yıldızbayrak, İşletme Fakültesi mezunu Bahar Taşkın Öztürk, Mimarlık Fakültesi mezunu Caner Bilgin ile İletişim Fakültesi mezunu Ayça Derin Karabulut da yeni mezunlara hitap ederek mezuniyet sonrası hayatlarında başarılar diledi.

Kaynak: AA

Etkinlik, Ekonomi, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul Bilgi Üniversitesi 30. Yıl Mezuniyet Töreni - Son Dakika

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