Özyayıkçı'ya Yılın Medya Katkıvereni Ödülü - Son Dakika
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Ekonomi

Özyayıkçı'ya Yılın Medya Katkıvereni Ödülü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunu Yılmaz Caner Özyayıkçı, Wikimedia Vakfı tarafından düzenlenen Wikimania Konferansı'nda Yılın Medya Katkıvereni Ödülü'ne layık görüldü.

09.09.2024 14:18
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İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunu Yılmaz Caner Özyayıkçı, Vikipedi'nin altyapısını sağlayan Wikimedia Vakfı tarafından "Yılın Medya Katkıvereni Ödülü"ne layık görüldü.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Vikipedi altyapısını sağlayan Wikimedia Vakfı'nın her yıl başka bir kıtada düzenlediği Wikimania Konferansı bu yıl 143 ülkeden katılımcıyla Polonya'nın Katowice şehrinde düzenlendi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı mezunu Yılmaz Caner Özyayıkçı, konferans kapsamında Wikimedia Hareketi içindeki önemli başarılara dikkati çekmek amacıyla düzenlenen Yılın Wikimedia Gönüllüsü Ödülleri'nde Yılın Medya Katkıvereni Ödülü'ne layık görüldü.

Özyayıkçı, gerçekleştirdiği tasarım çalışmalarıyla kazandığı ödülü Vikipedi'nin kurucu ortağı Jimmy Wales'ten aldı.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki gönüllü topluluklar için yaptığı görsel tasarım çalışmaları, Japonca ve Malayca Vikipedi gönüllüleriyle birlikte geliştirdiği dostluk projeleri ve Türkiye'deki yerel Wikimedia Topluluğunun faaliyetlerine aktif katılımı ile katkı sunan Özyayıkçı, İstanbul Bilgi Üniversitesi bünyesindeki Vikipedi Öğrenci Kulübü'nün kurulmasına da öncülük etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vikipedi'nin kurucu ortağı Jimmy Wales, Özyayıkçı hakkında şunları kaydetti:

"Yaratımları, yalnızca Wikimedia çalışmalarını başkalarının tanıtmalarına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda bunu onların kim olduğunu yakalayan ve açıklayan görsel bir dille yapıyor. Kendisi, Orta ve Doğu Avrupa bölgesinden biri, ancak etkileri tek bir bölgenin çok ötesine geçiyor."

Özyayıkçı da Vikipedi'yi 2014'te "Değiştir" butonuyla keşfettiğini belirtti.

Özyayıkçı, Vikipedi'de düzenleme yaparak içerik katkısı sunmaya başladığını aktararak, "İnternet başındaki uğraşım, zamanla çok yönlü bir hal aldı ve internet ortamının dışına taştı. Wikimedia Hareketi içinde ulusal-uluslararası etkinliklere katılmaya başladım. Bu etkinliklerde kurduğum ilişkiler bana yeni kapılar açtı. Wikimedia Vakfı ve topluluklarının düzenlediği çeşitli toplantılara katılmak için Berlin'e, Singapur'a, Tiflis'e ve Prag'a gittim. Dünyanın değişik yerlerindeki Wikimedia Hareketi gönüllü toplulukları için görsel materyaller, tasarımlar hazırladım. Orta ve Doğu Avrupa Bölgesindeki Wikimedia Ağı'nın Gençlik Grubu'na katıldım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Özyayıkçı'ya Yılın Medya Katkıvereni Ödülü - Son Dakika

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