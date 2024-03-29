İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu - Son Dakika
Erzurum'un 4 ilçesinde ekmek üretimi yapan işletmelere yönelik yapılan denetimlerde, 6 fırına yasal işlem başlatıldı. Denetimlerde işletmelerin fiyat tarifeleri, muhafaza koşulları, teknik ve hijyenik şartlar incelendi. Tarım ve Orman Bakanlığına kayıt yaptırmadan faaliyet gösteren işletmelere ve asgari teknik şartlara uymayan işletmelere yasal işlem uygulandı.
İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatılan Sea Turtle isimli kargo gemisinin dümen arızası giderildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, gemi trafiğinin normale döndüğü belirtildi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Döviz ihtiyacımızın azaldığı, döviz finansmanına erişim imkanının arttığı bir dönemdeyiz.
Kocaeli'de katıldığı iftar programında pandemi sonrasında dünyanın dengesinin bozulduğunu belirten eski Başbakan Binali Yıldırım, "Dünya ekonomik olarak küçülüyor, çünkü üretim miktarları azaldı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, emeklilerin trenlerde bu gece yarısı itibarıyla yüzde 10 indirimli seyahat edeceğini duyurdu. İndirimin yıl boyunca geçerli olacağını duyuran Uraloğlu, yüksek hızlı, ana hat ve bölgesel trenlerde uygulanacak indirimden faydalanmak için sadece emekli olduğunu gösteren belgenin yeterli olacağını ifade etti.
2023 yılında Türkiye'de dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi 8,2 trilyon TL'ye yükseldi. Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Kart sayılarında da artış yaşandı ve kredi kartı sayısı yüzde 18, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 26 arttı. Temassız ödeme yöntemi ise toplam ödemelerin yüzde 27'sini oluşturdu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si temaslı yöntemlerle gerçekleşirken, internet ve mobil ödemelerin payı yüzde 36 oldu.
Tarım ve Orman Bakanlığı, Hayvan Hastalıkları Tazminat Desteği, Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği ve Damızlık Ana Arı Desteği için toplam 142 milyon 582 bin TL'lik destekleme ödemesini bugün çiftçilerin hesaplarına aktardı.
Bitlis'te kaçak avcılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında Tanrıyar Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen yol kontrollerinde durdurulan araçta 16 keklik, 4 tahta kafes, kıl tuzak ve 2 ses cihazı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplamda 106 bin 135 lira para cezası uygulandı.
Eski TBMM Başkanı ve başbakanlardan Binali Yıldırım, pandeminin etkilerinin devam ettiğini belirterek, Cumhurbaşkanı'nın liderliğiyle bu sıkıntıların aşılacağını söyledi. Yıldırım, terörle mücadelede birlik ve beraberlik vurgusu yaparken, yerel seçimlerin hayırlı olmasını diledi. Ayrıca, Gazze'deki soykırım ve katliama karşı Türkiye'nin çaba gösterdiğini ifade etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir kargo gemisinin dümen arızası yapması nedeniyle İstanbul Boğazı'nın geçici olarak çift yönlü gemi trafiğine kapatıldığını duyurdu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Siirt'te iş adamları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yılmaz, 'Cumhur İttifakı'na verilen her oy Siirt'in geleceğine verilen oydur' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?