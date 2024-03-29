İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu

İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu

İstanbul Boğazı'nda bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası nedeniyle gemi trafiği geçici olarak çift yönlü durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin Kandilli önlerinde yaşanan arıza sonucunda İstanbul Boğazı'nda geçici olarak çift yönlü askıya alındığını bildirdi.

29.03.2024 22:43  Güncelleme: 22:46
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İstanbul Boğazı gemi trafiği, bir kargo gemisinde meydana gelen dümen arızası dolayısıyla geçici olarak çift yönlü durduruldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamada, İstanbul Boğazı gemi trafiğinin Kandilli önlerinde SEA TURTLE isimli genel kargo gemisinin dümen arızası yaşaması nedeniyle geçici olarak çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu - Son Dakika

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