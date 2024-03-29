İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafiği Dümen Arızası Nedeniyle Durdu

2023'te Kartla Ödemeler Rekor Kırdı

2023 yılında Türkiye'de dijital ödeme sistemleri ve kart kullanımı rekor seviyelere ulaştı. Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) verilerine göre, kartlı ödemelerin toplam hacmi 8,2 trilyon TL'ye yükseldi. Temassız ödeme sistemi pandemi sonrası dönemde de hızla yaygınlaşmaya devam ediyor. İnternet üzerinden yapılan kartlı ödemelerin tutarı ise 2,4 trilyon TL'ye ulaştı. Kart sayılarında da artış yaşandı ve kredi kartı sayısı yüzde 18, banka kartı sayısı yüzde 12, ön ödemeli kart sayısı ise yüzde 26 arttı. Temassız ödeme yöntemi ise toplam ödemelerin yüzde 27'sini oluşturdu. Mağaza içi ödemelerin yüzde 37'si temaslı yöntemlerle gerçekleşirken, internet ve mobil ödemelerin payı yüzde 36 oldu.