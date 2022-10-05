İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak Metroyla ilgili tepki gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi

İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak Metroyla ilgili tepki gösterdi

05.10.2022 17:18
İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak Metroyla ilgili tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş" sözlerini hatırlatarak bekleyen metro inşaatıyla ilgili tepki gösterdi. Sözlerinin devamında, "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk" diyen İmamoğlu, "Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği bir toplantıdaki "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş" sözleri, konuşulmaya devam ediyor. Son olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bakan Nebati'nin bu sözlerini alıntılayarak İstanbul'daki metro inşaatının kredisiyle ilgili sıkıntıyı dile getirdi.

METRO İÇİN İMZA ATMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

Bazı kesimlerin tepkisini toplayan sözlerle ilgili Bakan Nebati "Konuşurken hangi dili kullanacağımızı çok iyi biliriz" yanıtını vermişti. İBB Başkanı İmamoğlu ise Bakan Nebati'ye Ataşehir-Göztepe metrosunun tamamlanması için imzayı atması çağrısında bulunurken o sözleri anımsattı.

"AYLARDIR İMZA ATILMIYOR"

İmamoğlu paylaşımına "Nöroekonomi, heterodoks yaklaşım, epistemolojik kopuş vs bu imzayı atın Sayın Bakan" sözleriyle başladı. "Ataşehir Göztepe Metrosu için kredi bulduk" diyen İmamoğlu, "Ama Hazine ve Maliye Bakanı aylardır imzayı atmıyor" ifadelerini kullandı.

Paylaşımında "İstanbul'un kalbine kocaman Finans Merkezi yapılıyor ama metrosu yok" ifadelerine yer veren İmamoğlu, şu şekilde sonlandırdı: "ZARAR, ZİYAN, YAZIK, GÜNAH"

İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak Metroyla ilgili tepki gösterdi
YORUMLAR
500
Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman Bakan Nurettin Nebati'den kendisiyle dalga geçen İYİ Parti lideri Akşener'e cevap: Nöroloğa gitsin o zaman İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor İYİ Parti lideri Akşener'den Hazine ve Maliye Bakanı Nebati hakkında dikkat çeken sözler: Yeni öğrendiği tüm kelimeleri sıralıyor

Nureddin Nebati, Ekrem İmamoğlu, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak Metroyla ilgili tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika
18:11 Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Selahattin Demirtaş hakkındaki şikayetini geri çekti
18:09 TSK'nın Katar tezkeresi Meclis'te onaylandı! Mehmetçik, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında 6 ay görevli olacak
17:51 Sunucu Müge Anlı'dan eşi ve özel hayatı ile ilgili dikkat çeken sözler! Siniri vücut dilinden de belli oldu
17:23 Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a net mesaj: Talimatı verdik gereken yapılacak
17:23 Ocak 2023'te emekli ve memur maaşlarında yüzde 40'lık artış olacağı düşünülüyor
17:21 İsveç devlet televizyonunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret ettiler! Büyükelçi, Dışişleri'ne çağırıldı
17:02 ABD'de korkunç görüntü! Kurban edilen keçiler, nehri kırmızıya boyadı
16:33 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'tan AEK Larnaca değerlendirmesi: Fiziksel olarak güçlü oyun sergilemek istiyoruz
16:02 Otomotiv Distribütörleri Derneği açıkladı! İşte eylül ayında en çok satılan araba markaları...
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli arasındaki kritik görüşme başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 18:36:55. #1.13#
SON DAKİKA: İmamoğlu, Bakan Nebati'nin çok konuşulan sözlerini alıntılayarak Metroyla ilgili tepki gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement