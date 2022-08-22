Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı - Son Dakika
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Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı

22.08.2022 13:52
Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin öğrenci yurdu başvuruları başladı. Toplam kapasitesi 2800 olan yurtlarda kalmaya hak kazanan öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil ayda 950 TL ödeme yapacak.

Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu.

KAHVALTI VE AKŞAM YEMEĞİ DAHİL

Toplam 2800 kişilik kapasiteli İBB'nin yurtlarında kalmaya hak kazanacak öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere aylık 950 TL ödeyecek.

SON BAŞVURU TARİHİ

İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenlerin ise 28 Ağustos'tan önce evraklarını İBB'ye göndermeleri gerekiyor.

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Son Dakika Ekonomi Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı - Son Dakika
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