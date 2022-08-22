Okulların açılma tarihinin yaklaşmasıyla birlikte öğrenci yurt başvuruları da yavaş yavaş başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yurt başvurularını açan kurumlardan biri oldu.
Toplam 2800 kişilik kapasiteli İBB'nin yurtlarında kalmaya hak kazanacak öğrenciler, sabah ve akşam yemeği dahil olmak üzere aylık 950 TL ödeyecek.
İBB yurtlarına başvuru yapmak isteyenlerin ise 28 Ağustos'tan önce evraklarını İBB'ye göndermeleri gerekiyor.
Son Dakika › Ekonomi › Aylık ücreti 950 TL! İBB toplamda 2800 öğrenci kontenjanlı yurt başvurularını başlattı - Son Dakika