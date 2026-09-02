İstanbul'da Ağustosta Fiyatı En Çok Artan Sınav Ücreti, Düşen Şeftali Oldu - Son Dakika
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İstanbul'da Ağustosta Fiyatı En Çok Artan Sınav Ücreti, Düşen Şeftali Oldu

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İTO verilerine göre ağustosta İstanbul'da perakende fiyatı en çok artan ürün yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücreti oldu. En çok düşen ürün ise yüzde 26,54 ile şeftali olurken, üzüm ve limon da fiyat düşüşünde ilk sıralarda yer aldı.

İstanbul'da ağustosta fiyatı en çok artan ürün sınav hazırlık kurum ücreti, fiyatı en çok düşen ürün ise şeftali oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ağustosta İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri açıkladı.

Buna göre, ağustosta bir önceki aya kıyasla indekste yer alan 336 ana üründen 175'inin fiyatı artarken, 60'ının fiyatı azaldı.

Geçen ay fiyatı en çok artan ürün yüzde 51,39 ile sınav hazırlık kurum ücretleri olurken, bu ürünü yüzde 13,33 ile altın mücevherat, yüzde 11,01 ile salatalık, yüzde 10,68 ile akaryakıt (benzin), yüzde 9,39 ile badana ve boya malzemeleri, yüzde 8,77 ile sigara, yüzde 8,61 ile çilek, yüzde 8,15 ile LPG, yüzde 7,25 ile çay, yüzde 7,14 ile kola izledi.

Fiyat artışı maden suyunda yüzde 5,84, özel TV yayın hizmetlerinde yüzde 5,65, tuvalet sabununda yüzde 5,55, hazır kahvede yüzde 5,25, domateste yüzde 4,92, kuru soğanda yüzde 4,74 oldu.

En çok şeftali ve üzümün fiyatı düştü

Ağustosta bir önceki aya göre fiyatı en çok azalan ürünler arasında başı yüzde 26,54 ile şeftali çekti. Şeftaliyi yüzde 22,98 ile üzüm, yüzde 17,79 ile limon, yüzde 14,93 ile erik, yüzde 14,87 ile kavun, yüzde 14,41 ile sivri biber, yüzde 14,16 ile dolmalık biber, yüzde 13,69 ile karpuz, yüzde 12,27 ile çarliston biber izledi.

Fiyat düşüşü patlıcanda yüzde 11,53, armutta yüzde 10,97, kabakta yüzde 8,01, taze fasulyede yüzde 7,92, havuçta yüzde 7,70, sarımsakta yüzde 4,94, akaryakıtta (dizel/mazot) yüzde 4,30 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

İstanbul, Ekonomi, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Ağustosta Fiyatı En Çok Artan Sınav Ücreti, Düşen Şeftali Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da Ağustosta Fiyatı En Çok Artan Sınav Ücreti, Düşen Şeftali Oldu - Son Dakika
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