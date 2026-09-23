İstanbul'da dolar 48,8380 liraya yükseldi, avro 55,8440 liraya geriledi - Son Dakika
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İstanbul'da dolar 48,8380 liraya yükseldi, avro 55,8440 liraya geriledi

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İstanbul serbest piyasada dolar güne 48,8380 liradan, avro 55,8440 liradan başladı. Dolar 48,8360 liradan alınıp 48,8380 liradan satılırken avro 55,8420 liradan alınıp 55,8440 liradan satılıyor; dün dolar 48,8200, avro 55,9550 liradan satılmıştı.

İstanbul serbest piyasada dolar 48,8380 liradan, avro 55,8440 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 48,8360 liradan alınan dolar, 48,8380 liradan satılıyor. 55,8420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,8440 lira oldu.

Dün doların satış fiyatı 48,8200 lira, avronun satış fiyatı ise 55,9550 lira olmuştu.

Kaynak: AA
İstanbulEkonomiFinansSon Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da dolar 48,8380 liraya yükseldi, avro 55,8440 liraya geriledi - Son Dakika
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