İstanbul'da dolar 49,6030 liradan, avro 55,6980 liradan işlem görüyor

İstanbul'da dolar 49,6030 liradan, avro 55,6980 liradan işlem görüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul serbest piyasada dolar 49,6030 liradan, avro 55,6980 liradan satılıyor. Doların alışı 49,6010, avronun alışı 55,6960 lira olurken dün satış fiyatları sırasıyla 49,5780 ve 55,7150 liraydı.
İstanbul serbest piyasada dolar 49,6030 liradan, avro 55,6980 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 49,6010 liradan alınan dolar, 49,6030 liradan satılıyor. 55,6960 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,6980 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 49,5780 lira, avronun satış fiyatı ise 55,7150 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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