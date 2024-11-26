İstanbul serbest piyasada dolar 34,6180 liradan, avro 36,3300 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,6160 liradan alınan dolar, 34,6180 liradan satılıyor. 36,3280 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,3300 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,5850 lira, avronun satış fiyatı ise 36,4320 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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