İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, avro 36,7280 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor. 36,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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