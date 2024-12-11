İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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Ekonomi

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 lira, avro ise 36,7280 liradan işlem görüyor.

11.12.2024 09:16
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İstanbul serbest piyasada dolar 34,8630 liradan, avro 36,7280 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,8610 liradan alınan dolar, 34,8630 liradan satılıyor. 36,7260 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,7280 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,8470 lira, avronun satış fiyatı ise 36,7200 lira olmuştu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Döviz, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika

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