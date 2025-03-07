İstanbul serbest piyasada dolar 36,4880 liradan, avro 39,4970 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 36,4860 liradan alınan dolar, 36,4880 liradan satılıyor. 39,4950 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 39,4970 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 36,4210 lira, avronun satış fiyatı ise 39,5010 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?