İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 39,8890 liradan, avro 467720 liradan hataya başladı.
Serbest piyasada 39,8870 liradan alınan dolar, 39,8890 liradan satılıyor. 467700 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 467720 lira olarak belirlendi.
Cuma günü doların satış fiyatı 39,8870, avronun satış fiyatı ise 46,8290 lira olmuştu.
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