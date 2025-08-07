İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 40,6830 liradan, avro 47,6150 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,6810 liradan alınan dolar, 40,6830 liradan satılıyor. 47,6130 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,6150 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 40,6560, avronun satış fiyatı ise 47,3430 lira olmuştu.
