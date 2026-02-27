İstanbul serbest piyasada dolar 43,9590 liradan, avro 51,9440 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 43,9570 liradan alınan dolar, 43,9590 liradan satılıyor. 51,9420 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 51,9440 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 43,8780, avronun satış fiyatı ise 51,9130 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?