İstanbul serbest piyasada dolar 46,2990 liradan, avro 53,6390 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,2970 liradan alınan dolar, 46,2990 liradan satılıyor. 53,6370 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,6390 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,2830 lira, avronun satış fiyatı ise 53,8090 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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