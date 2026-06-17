Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı

Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL\'lik transfer MASAK raporuna yansıdı
17.06.2026 10:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz da yer aldı. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda, rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık ödemenin önce Akyılmaz'a, ardından Veli Ağbaba'ya gönderildiğinin tespit edildiği ifade edilirken, dosyada toplam 6 milyon liralık rüşvet suçlaması da bulunuyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Operasyonda Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan ile CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Soruşturma dosyasındaki MASAK raporunda ise dikkat çeken para transferi iddiaları yer aldı.

SEFERİHİSAR SORUŞTURMASINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Seferihisar Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Daha önce bazı isimlerin tutuklandığı dosyada bu kez ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.

Sabah saatlerinde İzmir merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Gökhan Pehlivan'ın belediyedeki makam odasında da arama yaptı. Operasyonda toplam 6 kişi gözaltına alınırken çok sayıda dijital materyale el konuldu.

MASAK RAPORUNDA 500 BİN LİRALIK TRANSFER İDDİASI

Soruşturma kapsamında hazırlanan MASAK raporunda, rüşvet olduğu değerlendirilen 500 bin liralık bir ödemenin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın danışmanı olduğu belirtilen Özlem Akyılmaz'a ulaştığının tespit edildiği öne sürüldü.

Dosyadaki iddialara göre söz konusu para transferinin ardından 500 bin liranın Veli Ağbaba'ya gönderildiği belirlendi. Mali hareketlerin soruşturma kapsamında detaylı şekilde incelendiği öğrenildi.

Özlem Akyılmaz'ın TBMM Genel Sekreterliği'nde büro memuru olarak görev yaptığı ve Ankara'da ikamet ettiği belirtildi.

6 MİLYON LİRALIK RÜŞVET İDDİASI

Soruşturma dosyasında, inşaat ve imar işlemleriyle ilgili usulsüzlükler karşılığında toplam 6 milyon lira rüşvet alındığı ve verildiği yönünde tespitler bulunduğu da iddia edildi.

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediye ve özel sektör bağlantılı bazı isimlerin rüşvet ağı içerisinde yer aldığı öne sürülüyor.

İLK OPERASYONDA 3 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturmanın ilk aşamasında 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında operasyon düzenlenmişti. Bu kapsamda Seferihisar Jeotermal A.Ş. çalışanı Seda Türkmen savcılık tarafından serbest bırakılırken, Seferihisar Belediyesi Satın Alma Birimi Koordinatörü Oktay Kalkan, gazeteci Evrim Ataman ve Encümen Üyesi Barış Sakcı tutuklanmıştı.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER

İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan isimler şöyle:

İbrahim Gökhan Pehlivan (Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı)

Sönmez Budak (Sönmez İnşaat sahibi)

Rıdvan Korkmaz Budak (Sönmez İnşaat sahibi)

Özlem Akyılmaz

Salih Yurduseven (Vatan Gıda Nakliyat Hafriyat İnşaat sahibi)

Rıdvan Öğmen (Öğmenler Yapı Turizm İnşaat Mühendislik Şirketi sahibi)

Soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü ve yeni gözaltı ya da tutuklama kararlarının gündeme gelebileceği öğrenildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Veli Ağbaba, Seferihisar, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması Yüzde 49’luk ortaklık gündemde Dünyanın en büyük petrol şirketinden Türkiye çıkarması! Yüzde 49'luk ortaklık gündemde
Türkiye’nin 121 yıllık çay devi iflas etti Türkiye'nin 121 yıllık çay devi iflas etti
Trump’tan İran’a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak Trump'tan İran'a gözdağı: Nükleer silah isterlerse kıyamet kopacak
Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü Fenomen dizinin başrolü öldü, hayranları lokma döktürdü
İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı İş insanı Mehmet Musa Evin: Kapalıçarşı pazar günleri açık olmalı
Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı İşte sözleşmesindeki özel madde Jhon Duran, Galatasaray ile anlaştı! İşte sözleşmesindeki özel madde
Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü Evlenmek istediği kızın erkek kardeşini sokak ortasında öldürdü
Dünya Kupası’nı durdurup para basıyorlar Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın Dünya Kupası'nı durdurup para basıyorlar! Futbolseverleri çıldırtan uygulamanın kazancına bakın
Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı’yı çılgına çevirdi Kocasını aldatan kadının sözleri Müge Anlı'yı çılgına çevirdi
Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump’ın dedikodusunu yaparken yakalandı Mikrofonları açık unutan iki lider, Trump'ın dedikodusunu yaparken yakalandı
Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı Kayınpederini darbederek öldüren gelin tutuklandı
Ormanlık alanda ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu Ormanlık alanda ölü bulundu, yakınları gözyaşlarına boğuldu

11:05
Dünya Kupası’nda Messi tartışması Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı
Dünya Kupası'nda Messi tartışması! Rakibinin bacağına bastı, faul bile çalmadı
10:42
Montella’dan Paraguay maçı öncesi neşter İlk 11’de 3 değişiklik
Montella'dan Paraguay maçı öncesi neşter! İlk 11'de 3 değişiklik
10:35
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
4 beyaz et şirketinin kayyum kararı iptal edildi
10:34
Dünya Kupası’nda yok artık dedirten olay Bir anda patladı
Dünya Kupası'nda yok artık dedirten olay! Bir anda patladı
10:21
Geri sayım başladı Altının kaderi saatler sonra belli olacak
Geri sayım başladı! Altının kaderi saatler sonra belli olacak
10:09
Görüntü maalesef Türkiye’den Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
Görüntü maalesef Türkiye'den! Denizin ortasında olanları görenler telefona sarıldı
10:04
Özel’in ekibinden kurultay hamlesi İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
Özel'in ekibinden kurultay hamlesi! İmzalar bugün genel merkeze teslim edilecek
09:41
“Barbie kaymakam“ olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
"Barbie kaymakam" olarak ünlenen Tuğçe Orhan, Burdur Vali Yardımcısı olarak atandı
09:21
Denizli’de uyuşturucu operasyonu Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
Denizli'de uyuşturucu operasyonu! Baro başkanı dahil 12 avukata gözaltı
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın danışmanı da gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın danışmanı da gözaltında
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 11:16:24. #7.12#
SON DAKİKA: Seferihisar soruşturmasında çarpıcı detay! 500 bin TL'lik transfer MASAK raporuna yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.