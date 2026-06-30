İstanbul serbest piyasada dolar 46,6610 liradan, avro 53,1950 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 46,6590 liradan alınan dolar, 46,6610 liradan satılıyor. 53,1930 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 53,1950 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 46,6420 lira, avronun satış fiyatı ise 53,2500 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları - Son Dakika
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