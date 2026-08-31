İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 48,2610 lira, avro 55,9610 lira ile haftaya başladı.
İstanbul serbest piyasada dolar 48,2610 liradan, avro 55,9610 liradan haftaya başladı.
Serbest piyasada 48,2590 liradan alınan dolar, 48,2610 liradan satılıyor. 55,9590 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,9610 lira oldu.
Cuma günü doların satış fiyatı 48,2450 lira, avronun satış fiyatı ise 56,2330 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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