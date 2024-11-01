İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 lira, avro ise 37,3310 liradan işlem görmeye başladı.

01.11.2024 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 liradan, avro 37,3310 liradan güne başladı.

Serbest piyasada 34,2650 liradan alınan dolar, 34,2670 liradan satılıyor. 37,3290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3310 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 34,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2970 lira olmuştu.

Kaynak: AA

istanbul, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:02 İspanya’daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205’e yükseldi İspanya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi
14:25 Vergi yüzsüzleri açıklandı Milyarlarca liralık vurgun Vergi yüzsüzleri açıklandı! Milyarlarca liralık vurgun
14:03 Vahşice öldürülen Narin Güran’ın kemiklerini sızlatacak görüntüler Vahşice öldürülen Narin Güran'ın kemiklerini sızlatacak görüntüler
13:08 Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü Husumetlisini eğlence mekanında bir kadınla sohbet ettiği sırada 7 el ateş ederek öldürdü
23:05 Chelsea’li Enzo Fernandez’in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi Chelsea'li Enzo Fernandez'in eşinden istediği şey herkesi şaşkına çevirdi
22:22 Ahmet Özer’in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel’e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil Ahmet Özer'in tutuklanmasına tepki gösterirken savcıyı hedef alan Özgür Özel'e sert tepki: Yargıyı tehdit kimsenin haddi değil
22:07 Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF’nin kapısına dayandı Beşiktaş, Arda Kardeşler için TFF'nin kapısına dayandı
21:55 Samsun’da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi Samsun'da estetik skandalı: Yetkisiz Afgan doktor ameliyata girdi
21:39 İspanya’dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var İspanya'dan sonra şimdi de Tayvan: Binlerce kişi tahliye edildi, çok sayıda yaralı var
21:36 Semih Şentürk, saldırıya uğradı Semih Şentürk, saldırıya uğradı
21:27 Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi Görenler yerin dibine girdi: Metroda iç çamaşırlarını gösterdi
21:17 Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar Sağlık Personeline Yönelik Şiddet: Yasal Düzenlemeler ve Hatalı Uygulamalar
21:04 Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu Sapığın böylesi: Apartmandaki kediye tacizde bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 15:28:28. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.