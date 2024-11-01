İstanbul serbest piyasada dolar 34,2670 liradan, avro 37,3310 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2650 liradan alınan dolar, 34,2670 liradan satılıyor. 37,3290 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3310 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,2600 lira, avronun satış fiyatı ise 37,2970 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi - Son Dakika
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