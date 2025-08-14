İstanbul serbest piyasada dolar 40,7870 liradan, avro 47,8480 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 40,7850 liradan alınan dolar, 40,7870 liradan satılıyor. 47,8460 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 47,8480 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 40,7460, avronun satış fiyatı ise 47,7300 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Avro Fiyatları Arttı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?