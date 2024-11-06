İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları

İstanbul serbest piyasada dolar 34,2480 liradan, avro 36,8900 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 34,2460 liradan alınan dolar, 34,2480 liradan satılıyor. 36,8880 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 36,8900 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 34,3490 lira, avronun satış fiyatı ise 37,5010 lira olmuştu.
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