İstanbul serbest piyasada dolar 35,7590 liradan, avro 37,3510 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 35,7570 liradan alınan dolar, 35,7590 liradan satılıyor. 37,3490 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 37,3510 lira olarak belirlendi.
Dün doların satış fiyatı 35,7350 lira, avronun satış fiyatı ise 37,6310 lira olmuştu.
Son Dakika › Ekonomi › İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?