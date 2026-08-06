İstanbul'da Dolar ve Euro Fiyatları
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5840 lira, avro 55,0920 lira seviyelerinden işlem görüyor.
İstanbul serbest piyasada dolar 47,5840 liradan, avro 55,0920 liradan güne başladı.
Serbest piyasada 47,5820 liradan alınan dolar, 47,5840 liradan satılıyor. 55,0900 liradan alınan avronun satış fiyatı ise 55,0920 lira oldu.
Dün doların satış fiyatı 47,5720 lira, avronun satış fiyatı ise 54,9720 lira olmuştu.
Kaynak: AA
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