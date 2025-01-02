İstanbul'da Fasulye Fiyatı Yükseldi, Domates Ucuzladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

İstanbul'da Fasulye Fiyatı Yükseldi, Domates Ucuzladı

2024 Aralık'ta taze fasulye fiyatı %26,99 artarken, domates %21,97 ucuzladı. İTO raporu.

02.01.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 2024 yılı Aralık ayında en çok taze fasulye pahalandı. En çok ucuzlayan ürün ise domates oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), piyasaların şeffaflığını sağlamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla, geçen Aralık ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı.

İTO'nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi'nde yer alan 242 ürünün 91'inin perakende fiyatı artarken, 25 ürünün fiyatı düştü, 126 ürünün fiyatı ise değişmedi.

2024 Aralık ayında taze fasulye fiyatı yüzde 26,99 arttı

Aralık ayında gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan taze fasulye yüzde 26,99 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatında artış yaşanan diğer ürünlerden bazıları; gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 24,28 ile lahana, kültür eğitim ve eğlence harcamaları alt grubundan yüzde 21,18 ile gazete, gıda harcamaları yaş kuru sebze ve meyveler alt grubundan yüzde 15,03 ile kıvırcık salata, yüzde 14,94 ile yeşil soğan, yüzde 14,20 ile yaş üzüm ve çeşitli ve hazır yiyecekler alt grubundan yüzde 11,22 ile çikolata oldu.

2024 Aralık ayında domates yüzde 21,97 ucuzladı

Aralık ayında gıda harcamaları grubu yaş kuru sebze ve meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 21,97 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatında azalış izlenen diğer ürünlerden bazıları; aynı gruptan yüzde 12,85 ile karnabahar, yüzde 11,91 ile salatalık, yüzde 10,54 ile kabak, yüzde 9,89 ile portakal ve yüzde 8,32 ile ıspanak oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Ekonomi, Aralık, Tarım, Yaşam, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İstanbul'da Fasulye Fiyatı Yükseldi, Domates Ucuzladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:29 Derin devlet Trump’ın peşinde mi Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti Derin devlet Trump'ın peşinde mi? Saldırıların ardında yayınladığı mesaj dikkat çekti
12:53 Cenaze törenine damga vuran an Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı Cenaze törenine damga vuran an! Bahçeli ve Dervişoğlu tokalaşmadı
12:21 İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinden istifa etti
10:50 DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek DEM Parti bugün MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
10:42 Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı Eski İstihbarat Daire Başkanı Sabri Uzun gözaltına alındı
21:03 ABD’deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor ABD'deki katliamda tek bir terör örgütünden şüpheleniliyor
20:54 HÜDA PAR ’Kürt Çalıştayı’ düzenliyor HÜDA PAR 'Kürt Çalıştayı' düzenliyor
20:46 Zelenskiy, Trump’a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır Zelenskiy, Trump'a resti çekti: Barış kılıçla sağlanır
20:09 Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu Fransa, 3 ülkeden birden kovuldu
19:52 ABD’den Türkiye’yi hedef alan İran’a uyarı: Karşınıza alamazsınız ABD'den Türkiye'yi hedef alan İran'a uyarı: Karşınıza alamazsınız
19:25 Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise’den eleştirilere yanıt geldi Narin için seslendirdiği şarkı tartışma yaratan Hadise'den eleştirilere yanıt geldi
19:23 İstanbul’da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı İstanbul'da kiliseye yılbaşı gecesi silahlı saldırı
18:49 Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi Raylara itilen yolcu, metronun altında can verdi
18:13 İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı İngiliz liderden küstah paylaşım: Ayasofya üzerinde Yunan bayrağı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 14:01:19. #1.12#
SON DAKİKA: İstanbul'da Fasulye Fiyatı Yükseldi, Domates Ucuzladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.